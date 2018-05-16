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Трехлетний ребенок пострадал в смертельном ДТП в Находке
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Трехлетний ребенок пострадал в смертельном ДТП в Находке 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В аварии с участием двух иномарок в Находке погиб водитель легкового автомобиля, два человека, включая малолетнего ребенка, получили травмы. Об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю.
Машина Honda Fit с 27-летним водителем за рулем ехала по объездной магистрали. Мужчина повернул налево и не уступил дорогу автомобилю Toyota Mark 2, который пользовался преимущественным правом движения.
В результате седан и легковушка столкнулись. Водитель машины Honda Fit скончался на месте от полученных травм. Женщина и трехлетняя девочка, которые также ехали в легковом автомобиле, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 19-летний водитель Toyota Mark 2 отправлен на амбулаторное лечение.
Погибший водитель Honda Fit имел шестилетний стаж вождения на момент ДТП. В 2018 году мужчина уже нарушал скоростной режим, за что привлекался к административной ответственности.
По факту столкновения двух автомобилей и смерти мужчины проводится проверка.
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