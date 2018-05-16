Ввели, через год убрали: знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля отменяется

«Знак давно потерял свою актуальность». Водителей перестанут штрафовать за отсутствие наклейки «Шипы». В ПДД внесли также поправки, которые проясняют, когда можно уехать с места аварии. Водителей перестанут обязывать устанавливать наклейку «Шипы» на заднем стекле автомобиля под угрозой штрафа, соответствующие изменения вносятся в п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств», сообщает «Коммерсантъ». Штраф за отсутствие наклейки применялся с апреля 2017 г., а в апреле этого года глава ГИБДД Михаил Черников назвал это «дурью» и пообещал «разобраться».

Знак давно потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения, — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Вводится и ряд других изменений. Так, действие знаков «Стоянка запрещена» не будет распространяться на автомобили под управлением инвалидов и перевозящие их — если они оснащены наклейкой «Инвалид». Кроме того, согласно новой редакции знак можно разместить на машине любых инвалидов. В перспективе появится новый знак с номером или фамилией владельца, который можно будет получить только в органах соцзащиты: давать право на льготы по парковке будут только такие знаки.

Меняется также пункт 2.6.1 ПДД (действия водителя при ДТП без пострадавших). Согласно изменениям, передавать данные о повреждении автомобиля можно будет с помощью мобильного приложения и с помощью устройства, совместимого с системой ЭРА-ГЛОНАСС.

В этом же пункте четко опишут случаи, когда водитель может оставить место происшествия:

Если, в соответствии с законом об ОСАГО, аварию можно оформить без инспектора;

Если аварию можно оформить без инспектора, участники ДТП сообщили о нем в полицию и по телефону получили указание оформить ДТП на ближайшем посту или в подразделении полиции;

Если в результате аварии повреждены только машины, документы о ДТП не оформляются, поскольку водителям они и не нужны.