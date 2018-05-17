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Внедорожник протаранил три пассажирских автобуса в центре Ростова-на-Дону
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Внедорожник протаранил три пассажирских автобуса в центре Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 5 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает корреспондент «АиФ-Ростов» с места происшествия, массовая авария произошла в четверг 17 мая в девять утра на проспекте Буденновский на остановке Малюгиной.
По версии сотрудников ГИБДД, водитель внедорожника «Мерседес» ехал по автобусной полосе и попытался объехать пассажирские автобусы на остановке общественного транспорта, однако врезался в маршрутку № 43.
Пытаясь покинуть место аварии, иномарка протаранила проезжающий второй автобус Таганрогского института им. А. П. Чехова и задела третий — стоящую на остановке маршрутку №78.
В результате аварии у внедорожника сильно повреждена передняя часть авто, у автобусов разбиты фары, поломаны бампера, в некоторых местах есть повреждения кузова.
У «Мерседеса» сработали подушки безопасности, его водитель скрылся с места аварии. Сейчас полиция ищет виновника происшествия.
По словам инспекторов ГИБДД, никто из пассажиров и водителей общественного транспорта не стал обращаться за медицинской помощью.
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