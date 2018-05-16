В Сакмарском районе выбежавшая на дорогу косуля стала виновницей ДТП

В Сакмарском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал человек и погибла косуля.

Авария произошла на 4 километре трассы «Казань-Оренбург». По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Solaris сбил косулю, которая выбежала на дорогу. После столкновения парнокопытное отбросило на машину «Богдан», которой управлял 60-летний пенсионер. Пожилой мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован, косуля погибла на месте происшествия.