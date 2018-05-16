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В Сакмарском районе выбежавшая на дорогу косуля стала виновницей ДТП
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В Сакмарском районе выбежавшая на дорогу косуля стала виновницей ДТП 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Сакмарском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал человек и погибла косуля.
Авария произошла на 4 километре трассы «Казань-Оренбург». По предварительной информации, 28-летний водитель Hyundai Solaris сбил косулю, которая выбежала на дорогу. После столкновения парнокопытное отбросило на машину «Богдан», которой управлял 60-летний пенсионер. Пожилой мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован, косуля погибла на месте происшествия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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