Омских заключённых заставляли работать бесплатно 

Омская прокуратура проверила условия труда в омских колониях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что в учреждениях не соблюдаются требования, связанные с трудом осуждённых. Заключённым задерживали и занижали зарплату. Это мешало им выплачивать компенсации за совершенные преступления.
В иных случаях осужденные работали бесплатно и в нерабочие дни. Часто они трудились, не проходя инструктаж по технике безопасности, что приводило к производственному травматизму. Прокуратура внесла представления руководителям исправительных учреждений с требованием улучшить условия труда заключённых.