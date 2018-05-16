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Омских заключённых заставляли работать бесплатно
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Омских заключённых заставляли работать бесплатно 

АиФ-Омск 29 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омская прокуратура проверила условия труда в омских колониях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что в учреждениях не соблюдаются требования, связанные с трудом осуждённых. Заключённым задерживали и занижали зарплату. Это мешало им выплачивать компенсации за совершенные преступления.
В иных случаях осужденные работали бесплатно и в нерабочие дни. Часто они трудились, не проходя инструктаж по технике безопасности, что приводило к производственному травматизму. Прокуратура внесла представления руководителям исправительных учреждений с требованием улучшить условия труда заключённых.
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