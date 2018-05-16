Омских заключённых заставляли работать бесплатно

Омская прокуратура проверила условия труда в омских колониях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что в учреждениях не соблюдаются требования, связанные с трудом осуждённых. Заключённым задерживали и занижали зарплату. Это мешало им выплачивать компенсации за совершенные преступления.