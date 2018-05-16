Два человека погибли в аварии на трассе Красноярск — Енисейск

На автодороге Красноярск — Енисейск машина влетела в бетонное ограждение, в результате погибли водитель и пассажир. Об этом сообщило ИА «Запад 24».

По информации пресс-службы дорожной полиции края, ДТП произошло вечером 15 мая. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал в Красноярск из Лесосибирска. На скорости транспортное средство врезалось в бетонное ограждение у дороги.

На месте погибли 44-летний водитель иномарки и его 31-летний пассажир.