На автодороге Красноярск — Енисейск машина влетела в бетонное ограждение, в результате погибли водитель и пассажир. Об этом сообщило ИА «Запад 24».
По информации пресс-службы дорожной полиции края, ДТП произошло вечером 15 мая. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал в Красноярск из Лесосибирска. На скорости транспортное средство врезалось в бетонное ограждение у дороги.
На месте погибли 44-летний водитель иномарки и его 31-летний пассажир.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.