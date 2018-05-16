УМВД: в ДТП на Беляевском шоссе погиб 54-летний водитель Skoda

УМВД региона рассказали новые подробности смертельного ДТП под Оренбургом.

Ночью у дома №49 Беляевского шоссе водитель Skoda Yeti , ехавший со стороны поселка Весеннего, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault Magnum. В результате столкновения погиб 54-летний водитель легковой иномарки.

Напомним, 16 мая в районе поселка Весенний произошло смертельное ДТП. На Беляевском шоссе водитель автомобиля Skoda врезался в припаркованный грузовик. Водитель иномарки от полученных травм скончался до приезда «скорой».