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УМВД: в ДТП на Беляевском шоссе погиб 54-летний водитель Skoda
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УМВД: в ДТП на Беляевском шоссе погиб 54-летний водитель Skoda 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В УМВД региона рассказали новые подробности смертельного ДТП под Оренбургом.
Ночью у дома №49 Беляевского шоссе водитель Skoda Yeti, ехавший со стороны поселка Весеннего, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault Magnum. В результате столкновения погиб 54-летний водитель легковой иномарки.
Напомним, 16 мая в районе поселка Весенний произошло смертельное ДТП. На Беляевском шоссе водитель автомобиля Skoda врезался в припаркованный грузовик. Водитель иномарки от полученных травм скончался до приезда «скорой».
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