Ещё
В Самарской области будут судить отца, по вине которого в ДТП погиб его сын
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самарской области будут судить отца, по вине которого в ДТП погиб его сын 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Следователи собрали доказательства вины мужчины, который попал в ДТП в Сергиевском районе. В марте 2018 года 30-летний водитель ехал из областной столицы в Уфу на автомобиле KIA вместе со своей семьей. В салоне машины находились жена водителя и его 4-летний ребенок.
— По версии полицейских, водитель KIA при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo, — рассказали в областном главке.
В результате ДТП 4-летний малыш скончался, несмотря на усилия врачей. У родителей медики диагностировали травмы. Оперативники выяснили, что мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление. Он нарушил ПДД в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи передали уголовное дело водителя в суд. Теперь мужчина рискует вернуться в тюрьму за нарушение ПДД, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы.
63.ru: последние новости
Третий тестовый матч: как будет ходить общественный транспорт «Фонтан видно с любой точки города»: в Тольятти на улице Маршала Жукова прорвало водопровод Под Самарой в аварии разбился водитель, лишенный прав
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД427
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто29
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все236
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»414
Видео
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение