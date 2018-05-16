В Самарской области будут судить отца, по вине которого в ДТП погиб его сын

Следователи собрали доказательства вины мужчины, который попал в ДТП в Сергиевском районе. В марте 2018 года 30-летний водитель ехал из областной столицы в Уфу на автомобиле KIA вместе со своей семьей. В салоне машины находились жена водителя и его 4-летний ребенок.

— По версии полицейских, водитель KIA при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo , — рассказали в областном главке.

В результате ДТП 4-летний малыш скончался, несмотря на усилия врачей. У родителей медики диагностировали травмы. Оперативники выяснили, что мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление. Он нарушил ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи передали уголовное дело водителя в суд. Теперь мужчина рискует вернуться в тюрьму за нарушение ПДД, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы.