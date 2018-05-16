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Водителя Opel Astra оштрафовали за чудовищное превышение скорости
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Водителя Opel Astra оштрафовали за чудовищное превышение скорости 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Владельцу Opel Astra выписали штраф за 696 километра в час  Инцидент произошел на одной из дорог в Бельгии. Если верить данным дорожной полиции, Opel Astra перемещался со скоростью 432 мили в час.
Сразу же возникли сомнения о достоверности такого параметра. Эксперты даже побеседовали с руководством Opel по этому поводу, однако не получили никакого конкретного ответа.
Вполне возможно, что имела место ошибка в расчетах скорости со стороны полиции. Однако владелец Astra все равно получил свой штраф, поскольку двигался со скоростью выше допустимой (50 км. в час).
Если Opel действительно был бы способен набрать 692 километра в час, он бы занял по скорости второе место в таблице рекордов среди автомобилей с поршневым мотором. На сегодняшний день выше только планка в 706 километров в час.
Известно, что водитель обратился в транспортные службы Бельгии за разъяснениями по поводу инцидента. Однако об ответной реакции чиновников сведений пока нет.
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