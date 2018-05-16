Красивая парковка: в Верхней Пышме девушка на Porsche въехала в крыльцо жилого дома 

В Верхней Пышме элитный автомобиль Porsche Panamera въехал в крыльцо подъезда жилого дома на улице Уральских Рабочих. Капот автомобиля буквально разрезан перилами.
— Не знаю, что произошло. Возможно, девушка за рулём автомобиля перепутала педали, она въехала на очень небольшой скорости — сложно понять, может, припарковаться хотела, но не остановилась, — рассказал E1.RU очевидец Сергей.
Теперь пышминцы с болью смотрят, что в итоге стало с автомобилем мечты — новые Porsche Panamera стоят более 6 миллионов рублей.
По словам очевидцев, в этом инциденте никто не пострадал.
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