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Красивая парковка: в Верхней Пышме девушка на Porsche въехала в крыльцо жилого дома
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Красивая парковка: в Верхней Пышме девушка на Porsche въехала в крыльцо жилого дома 

e1.ru 44 минуты назад
Фото: e1.ru
В Верхней Пышме элитный автомобиль Porsche Panamera въехал в крыльцо подъезда жилого дома на улице Уральских Рабочих. Капот автомобиля буквально разрезан перилами.
— Не знаю, что произошло. Возможно, девушка за рулём автомобиля перепутала педали, она въехала на очень небольшой скорости — сложно понять, может, припарковаться хотела, но не остановилась, — рассказал E1.RU очевидец Сергей.
Теперь пышминцы с болью смотрят, что в итоге стало с автомобилем мечты — новые Porsche Panamera стоят более 6 миллионов рублей.
По словам очевидцев, в этом инциденте никто не пострадал.
Если вы тоже стали свидетелем этого происшествия, сделали фото и видео, присылайте на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
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