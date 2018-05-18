В Волгограде в ДТП скончались мотоциклист и его спутница

35-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка скончались в ДТП в Центральном районе Волгограда 17 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла ночью около 01:00. 24-летний водитель Chevrolet Lacetti при выезде из под моста через Волгу на Центральную набережную, при повороте не уступил дорогу мотоциклу БМВ S 1000 RR, который пользовался преимуществом, т.к. ехал по главной дороге в сторону Краснооктябрьского района.

В результате столкновения мотоцикла и авто на месте происшествия скончались байкер и его спутница. 17-летний подросток, ехавший в качестве пассажира в иномарке, получил травмы и был госпитализирован.