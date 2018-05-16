Мужчину будут судить за смерть его сына в ДТП

ДТП произошло вечером 8 марта. По версии сотрудников полиции, 30-летний виновник аварии, ехавший на автомобиле KIA Spectra со стороны Самары в направлении Уфы, при обгоне врезался во встречный Chevrolet Aveo

В результате столкновения четырехлетний сын водителя KIA скончался в больнице.

Было возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый отец погибшего мальчика в 2014 г. уже был судим за аналогичное преступление, совершенное в состоянии опьянения и освободился из мест лишения свободы за несколько месяцев до аварии.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемому мужчине составу предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.