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Автомобиль столкнулся с лосем под Петрозаводском
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Автомобиль столкнулся с лосем под Петрозаводском 

Карельские вести 13 минут назад
В результате столкновения с животным пострадал 31-летний пассажир «Дэу». Столкновения автомобиля с лосем произошло вчера, во вторник 15 мая, поздно вечером под Петрозаводском, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В 22:40 в Прионежском районе на 1 км автодороги «Подъезд к городу Петрозаводску» 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на неожиданно вышедшее на проезжую часть животное (лося). В результате происшествия травмы получил 31-летний пассажир «Дэу», пострадавшему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщении ГИБДД по РК. По материалам: ptzgovorit.ru
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