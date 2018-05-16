Автомобиль столкнулся с лосем под Петрозаводском

В результате столкновения с животным пострадал 31-летний пассажир «Дэу». Столкновения автомобиля с лосем произошло вчера, во вторник 15 мая, поздно вечером под Петрозаводском, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 22:40 в Прионежском районе на 1 км автодороги «Подъезд к городу Петрозаводску» 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на неожиданно вышедшее на проезжую часть животное (лося). В результате происшествия травмы получил 31-летний пассажир «Дэу», пострадавшему назначено амбулаторное лечение,