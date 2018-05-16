В Кирово-Чепецке заключены под стражу подозреваемые в 7 покушениях на угоны автомобилей

На днях в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение от граждан о том, что двое мужчин пытаются совершить угон автомашины.

Злоумышленники скрылись, но по ориентировке, переданной оперативным дежурным наружным нарядам, оба были вскоре задержаны.

Мужчин доставили в отдел полиции. Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, в ту ночь ранее судимые неработающие чепчане, 1997 и 1998 годов рождения, совершили, как минимум, 7 угонов и покушений на угон.

«Ни на одной из автомашин далеко им уехать не удалось — некоторые из автомобилей не завелись, некоторые же удалось сдвинуть только на несколько метров. Все автомобили были отечественного производства, припаркованы на улицах в одном микрорайоне», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении злоумышленников следователем МО МВД России «Кирово-Чепецкий» было возбуждено уголовное дело. На период следствия они заключены под стражу.

Фото (тематическое) — nashemedia.ru