Автомобиль вылетел в кювет в Карелии: есть пострадавшие

Легковой автомобиль попал в ДТП в Карелии в четверг, 17 мая. В нем пострадали два человека, сообщает ГИБДД Карелии.

В 14:20 в Суоярвском районе на 6 км автодороги «Суоярви-Яглоярви» 32-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» допустил съезд автомобиля в кювет с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Киа», ему назначено амбулаторное лечение, и 36-летний пассажир, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение,

— говорится в сообщении автодорожного ведомства.

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