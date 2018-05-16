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Мальчик заигрался с котом и выпал из окна в Выборге
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Мальчик заигрался с котом и выпал из окна в Выборге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Двухлетний ребенок из Выборгского района Ленобласти оказался в больнице, выпав с четвертого этажа. Мальчик играл с котом и облокотился на москитную сетку, сообщил сайт «Невские новости».
После случившегося следователи начали проверку всех обстоятельств ЧП.
Как сообщил сайт «Комсомольская правда», малыш пострадал поздно вечером 15 мая. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча.
Похожая история накануне произошла и в Краснозаводске. Там на сетку облокотился годовалый ребенок. Мать малыша была дома, но не предотвратила падение. Несмотря на травмы пострадавший остался жив.
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