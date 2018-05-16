Мальчик заигрался с котом и выпал из окна в Выборге

Двухлетний ребенок из Выборгского района Ленобласти оказался в больнице, выпав с четвертого этажа. Мальчик играл с котом и облокотился на москитную сетку, сообщил сайт «Невские новости».

После случившегося следователи начали проверку всех обстоятельств ЧП.

Как сообщил сайт «Комсомольская правда», малыш пострадал поздно вечером 15 мая. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча.

Похожая история накануне произошла и в Краснозаводске. Там на сетку облокотился годовалый ребенок. Мать малыша была дома, но не предотвратила падение. Несмотря на травмы пострадавший остался жив.