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Автомобиль вылетел в кювет на трассе А-121 «Сортавала»
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Автомобиль вылетел в кювет на трассе А-121 «Сортавала» 

Карельские вести 1 час назад
В ДТП травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «Киа». В Суоярвском районе Карелии во вторник, 15 мая, автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В 08:10 в Суоярвском районе на 355 км автодороги А-121 «Сортавала» 49-летний водитель автомобиля «Киа Рио» допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «Киа». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщении ГИБДД по РК. По материалам: ptzgovorit.ru
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