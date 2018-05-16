Автомобиль вылетел в кювет на трассе А-121 «Сортавала»

В ДТП травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля « Киа ». В Суоярвском районе Карелии во вторник, 15 мая, автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 08:10 в Суоярвском районе на 355 км автодороги А-121 «Сортавала» 49-летний водитель автомобиля «Киа Рио» допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «Киа». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение,