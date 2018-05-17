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В Первомайском районе пьяный водитель скутера получил травму
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В Первомайском районе пьяный водитель скутера получил травму 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Полиция Первомайского района проводит проверку по факту ДТП с участием водителя скутера.
Как сообщают в пресс-службе УМВД, в поселке Володарский Первомайского района мужчина 61-года сел за руль скутера в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проселочной дороге, он потерял равновесие и упал. Результатом аварии стал перелом голени со смещением. С полученной травмой мужчину доставили в больницу.
Необходимые материалы по факту ДТП уже собраны. Процессуальное решение по этому делу вынесут по окончании проверки.
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