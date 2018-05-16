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Житель Екатеринбурга отсудил 100 тысяч за покрашенный автомобиль
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Житель Екатеринбурга отсудил 100 тысяч за покрашенный автомобиль 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
Житель Екатеринбурга проезжал под мостом, когда на его машину сверху вдруг полилась краска. Чтобы восстановить справедливость и взыскать с виновных ущерб, мужчина обратился в суд, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Когда автомобиль Mitsubishi Outlander проезжал под пешеходным мостом на Кольцовском тракте, сверху на него вдруг полилась краска. Смесь оказалась антикоррозийной, она замарала крышу, передний бампер и лобовое стекло, однако просто так смыть ее не получалось. Эксперты оценили стоимость восстановления автомобиля в 81 тыс. рублей.
В ходе разбирательств выяснилось, что в тот момент, когда автомобилист проезжал по Кольцовскому тракту, рабочие красили пешеходный мост. В какой-то момент шланг подачи оборвался, и краска полилась прямо на проезжую часть.
Чтобы восстановить справедливость, автомобилист обратился в суд. С виновных он требовал взыскать 97,9 тыс. рублей за нанесенный автомобилю ущерб и судебные издержки. В судебной инстанции требования мужчины удовлетворили, компания, рабочие которой красили мост, должна была выплатить екатеринбуржцу 100,6 тыс. рублей за восстановление автомобиля, услуги представителя, оценщика и нотариуса, а также почтовые расходы и госпошлину.
В компании с таким исходом не согласились и решили обжаловать его в Свердловском суде. Однако там, рассмотрев материалы дела, постановили оставить решение, принятое предыдущей инстанцией, без изменения.
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