Житель Екатеринбурга отсудил 100 тысяч за покрашенный автомобиль

Житель Екатеринбурга проезжал под мостом, когда на его машину сверху вдруг полилась краска. Чтобы восстановить справедливость и взыскать с виновных ущерб, мужчина обратился в суд, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Когда автомобиль Mitsubishi Outlander проезжал под пешеходным мостом на Кольцовском тракте, сверху на него вдруг полилась краска. Смесь оказалась антикоррозийной, она замарала крышу, передний бампер и лобовое стекло, однако просто так смыть ее не получалось. Эксперты оценили стоимость восстановления автомобиля в 81 тыс. рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот момент, когда автомобилист проезжал по Кольцовскому тракту, рабочие красили пешеходный мост. В какой-то момент шланг подачи оборвался, и краска полилась прямо на проезжую часть.

Чтобы восстановить справедливость, автомобилист обратился в суд. С виновных он требовал взыскать 97,9 тыс. рублей за нанесенный автомобилю ущерб и судебные издержки. В судебной инстанции требования мужчины удовлетворили, компания, рабочие которой красили мост, должна была выплатить екатеринбуржцу 100,6 тыс. рублей за восстановление автомобиля, услуги представителя, оценщика и нотариуса, а также почтовые расходы и госпошлину.

В компании с таким исходом не согласились и решили обжаловать его в Свердловском суде. Однако там, рассмотрев материалы дела, постановили оставить решение, принятое предыдущей инстанцией, без изменения.