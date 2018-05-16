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Toyota и Lexus отзовут в России 7,7 тыс. автомобилей из-за подушек и шторок безопасности
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Toyota и Lexus отзовут в России 7,7 тыс. автомобилей из-за подушек и шторок безопасности 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Официальные дилеры Toyota и Lexus в России отзовут 7,638 тыс. автомобилей Lexus NX и RX450, а также Toyota Alphard и Hilux из-за возможных проблем с подушками и шторками безопасности, сообщили в Росстандарте.
Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения.
«Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года. Все работы по проверке датчиков системы подушек безопасности и их замене при необходимости для владельцев указанных моделей дилеры проведут бесплатно.
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