Toyota и Lexus отзовут в России 7,7 тыс. автомобилей из-за подушек и шторок безопасности

Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения.

«Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться», — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года. Все работы по проверке датчиков системы подушек безопасности и их замене при необходимости для владельцев указанных моделей дилеры проведут бесплатно.