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Toyota и Lexus отзовут в России почти 8 тысяч машин
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Toyota и Lexus отзовут в России почти 8 тысяч машин 

Motor.ru 36 минут назад
Фото: Motor.ru
Компании Toyota и Lexus объявили об отзыве автомобилей на российском рынке. Под действие сервисной акции попадают 7638 машин, проданных с 30 июня 2015-го по 29 сентября 2016 года. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
В рамках кампании «Тойота» отправит в ремонт модели Toyota Alphard и Hilux, а Lexus — NX 200, NX 200t, NX 300h, RX 200t, RX 350 и RX 450h. У этих автомобилей обнаружено отслаивание изоляционного слоя в интегральных микросхемах датчиков давления и ускорения подушек безопасности. Из-за дефекта разомкнется цепь микросхемы, и на приборной панели загорится сообщение о неисправности подушек. В случае ДТП могут также не сработать боковые подушки или шторки безопасности.
Владельцев автомобилей оповестят о необходимости обратиться на сервис. Кроме того, подпадает ли машина под действие акции, можно по списку VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта.
Все работы для владельцев проведут бесплатно.
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