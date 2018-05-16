Toyota отзывает в РФ более 7,6 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Российский дилер Toyota — ООО «Тойота Мотор» — отзывает в России 7,64 тыс. автомобилей марки Lexus моделей NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350 и RX 450h, а также Toyota моделей Alphard и Hilux, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет об автомобилях, реализованных с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года. Причина отзыва — возможный дефект в некоторых датчиках автомобилей, который может привести к тому, что боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться в нужный момент.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.