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Toyota отзывает в РФ более 7,6 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
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Toyota отзывает в РФ более 7,6 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский дилер Toyota — ООО «Тойота Мотор» — отзывает в России 7,64 тыс. автомобилей марки Lexus моделей NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350 и RX 450h, а также Toyota моделей Alphard и Hilux, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Речь идет об автомобилях, реализованных с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года. Причина отзыва — возможный дефект в некоторых датчиках автомобилей, который может привести к тому, что боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться в нужный момент.
На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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