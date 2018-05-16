Один человек погиб в ДТП под Пензой 

Водитель Газели Next спровоцировал аварию в Пензенской области, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщила «Пенза‐пресс».
ДТП случилось вечером 15 мая на 699-м километре трассы М-5. Газель Next врезалась в стоящий на обочине грузовик. От полученных травм водитель малотоннажного автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.
Страшное ДТП случилось в Швейцарии, в результате которого погиб человек. Водитель электрокара Tesla не смог выбраться из машины и сгорел в салоне автомобиля.