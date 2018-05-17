Техосмотр автобусов планируют вернуть ГИБДД 

В России рассматривается вопрос о возвращении под контроль ГИБДД техосмотра автобусов, который сейчас проводится частными операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. В МВД отметили, что передача этой функции Госавтоинспекции повысит безопасность дорожного движения. Согласно действующим правилам, автобусы должны проходить техосмотр один раз в шесть месяцев. Оператор заполняет диагностическую карту, в которой содержатся сведения о том, соответствует ли транспорт требованиям безопасности. Контроль за техосмотром всего автопарка забрали у ГИБДД в 2012 году с целью борьбы с коррупцией.