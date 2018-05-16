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Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
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Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС 

Рамблер 17 часов назад
Нетрезвый барнаульский водитель устроил опасное ночное шоу. Сначала он протаранил стоявшую на обочине машину дорожно-патрульной службы, а после пытался скрыться с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль Volkswagen мчится по ночной трассе, нарушая правила дорожного движения. Усилиями нескольких экипажей хулигана удалось задержать. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Давая пояснения в полицейском участке, мужчина свалил вину за свои действия на полицейских. По его словам, стражи порядка имеют особый секретный пульт, с помощью которого управляют другими автомобилями. Автолюбитель уверял, что в его машине отказало управление и она ехала сама под управлением полицейских, которые и поворачивали руль и меняли положение педалей, используя пульт, «купленный за большие деньги».
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