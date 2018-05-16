Водитель, лишенный прав, насмерть разбился в ДТП на южноуральской трассе

Жуткое ДТП произошло в ночь на 16 мая на трассе в Челябинской области. На 11 километре автодороги Тюбук — Кыштым ВАЗ-2110 влетел во встречный Nissan Condor. Отечественную легковушку так разворотило, что у ее водителя не осталось ни единого шанса на выживание.

ВАЗ после удара о Nissan превратился в груду металлолома

Трагедия произошла около 04:40 в Каслинском районе области. 36-летний мужчина, лишенный прав, на ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в кран-манипулятор Nissan, за рулем которого находился 39-летний автомобилист.

Водитель грузовика не смог уйти от столкновения с «десяткой»

— Водитель ВАЗ-2110 от полученных в ДТП травм скончался на месте. Ранен также был его пассажир — 29-летнего мужчину госпитализировали, — рассказали в областной ГИБДД

После ДТП раскуроченная легковушка оказалась в кювете

Очень скоро сотрудникам ГИБДД удалось установить, что за весь свой 12-летний водительский стаж погибший несколько раз совершал грубые нарушения Правил дорожного движения. Его дважды ловили пьяным за рулем, а в прошлом году мужчину даже привлекли по статье 264.1 УК РФ — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

По предварительной информации, водитель грузовика серьезно не пострадал