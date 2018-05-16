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Водитель, лишенный прав, насмерть разбился в ДТП на южноуральской трассе
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Водитель, лишенный прав, насмерть разбился в ДТП на южноуральской трассе 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Жуткое ДТП произошло в ночь на 16 мая на трассе в Челябинской области. На 11 километре автодороги Тюбук — Кыштым ВАЗ-2110 влетел во встречный Nissan Condor. Отечественную легковушку так разворотило, что у ее водителя не осталось ни единого шанса на выживание.
ВАЗ после удара о Nissan превратился в груду металлолома
Трагедия произошла около 04:40 в Каслинском районе области. 36-летний мужчина, лишенный прав, на ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в кран-манипулятор Nissan, за рулем которого находился 39-летний автомобилист.
Водитель грузовика не смог уйти от столкновения с «десяткой»
— Водитель ВАЗ-2110 от полученных в ДТП травм скончался на месте. Ранен также был его пассажир — 29-летнего мужчину госпитализировали, — рассказали в областной ГИБДД.
После ДТП раскуроченная легковушка оказалась в кювете
Очень скоро сотрудникам ГИБДД удалось установить, что за весь свой 12-летний водительский стаж погибший несколько раз совершал грубые нарушения Правил дорожного движения. Его дважды ловили пьяным за рулем, а в прошлом году мужчину даже привлекли по статье 264.1 УК РФ — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
По предварительной информации, водитель грузовика серьезно не пострадал
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