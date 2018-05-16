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Опубликован ТОП-5 2018 года машин для девушек
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Опубликован ТОП-5 2018 года машин для девушек 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Женщина за рулем — эта реальность была уже пережита в 20 веке. Теперь никого не удивляет водитель женского пола. Интернет портал Carsweek.ru силами своих автоэкспертов решил обозначить пятерку самых «женственных» автомобилей, которые выбирают девушки.
На первом почетном месте рейтинга французская автомодель Peugeot 208 в кузове хэтчбек. Машина имеет плавные линии в дизайне, компактные габариты и небольшой расход топлива.
Второе место за MINI Cooper, который в городских джунглях является довольно часто выбором и сильной части человечества за свою компактность и классический образ.
Как ни странно, но крайний в тройке не особо «женский» Audi TT. Тем не менее, за рулем такого красавца девушки смотрятся вполне гармонично.
Японская автомодель Toyota RAV4 также входит в круг интересов девушек-автолюбителей. Такую машину чаще выбирают бизнес-леди.
Замыкает обсуждаемый ТОП-5 Infiniti EX. Машина имеет стильный дизайн и комфортную оснастку.
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