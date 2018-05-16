Автоледи протаранила скорую помощь в Красноярске

Девушка на автомобиле Toyota врезалась скорую помощь. Авария произошла сегодня днем на улице Калинина. Об этом сообщил сайт «Newslab.ru».

По информации очевидцев, автомобиль Toyota, выезжающий со двора, не уступил машине скорой медицинской помощи. Произошло столкновение. Скорая ехала с сиреной и мигалкой.

ГИБДД рассказали, что водителем иномарки оказалась 26-летняя женщина. Автоледи получила травму. В машине скорой помощи никто не пострадал.

На месте ДТП работают дорожные полицейские.