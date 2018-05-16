Ещё
Автоледи протаранила скорую помощь в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоледи протаранила скорую помощь в Красноярске 

360tv.ru 9 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
Девушка на автомобиле Toyota врезалась скорую помощь. Авария произошла сегодня днем на улице Калинина. Об этом сообщил сайт «Newslab.ru».
По информации очевидцев, автомобиль Toyota, выезжающий со двора, не уступил машине скорой медицинской помощи. Произошло столкновение. Скорая ехала с сиреной и мигалкой.
В ГИБДД рассказали, что водителем иномарки оказалась 26-летняя женщина. Автоледи получила травму. В машине скорой помощи никто не пострадал.
На месте ДТП работают дорожные полицейские.
Водитель Mazda врезался в припаркованные иномарки в Санкт‐Петербурге. В результате ДТП серьезные повреждения получили автомобили Opel, Alfa Romeo, Volkswagen и Ford.
360tv.ru: последние новости
СМИ: дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске Юноша погиб от удара током на крыше поезда в Адыгее Мужчина пытался провезти в Абхазию 27 килограммов магнитиков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту415
Как правильно пройти ТО2
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто31
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС5
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение