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Заплатит ли страховая компания, если автомобиль пострадал от града?
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Заплатит ли страховая компания, если автомобиль пострадал от града? 

АиФ Ростов 37 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Можно ли рассчитывать на возмещение ущерба от страховой компании, если автомобиль пострадал от града?
Вечером 15 мая в Ростовской области (Каменский район) прошёл крупный град. Ледяные шарики были размером с куриной яйцо.
Град повредил растения на приусадебных участках, но больше всего пострадали автомобили — у некоторых разбиты стёкла.
Вмятины появились на крышах, капотах и багажниках припаркованных на улице машин. Людей интересует: заплатит ли страховая компания за причинённый ущерб?
Ростовский автоюрист Давид Арутюнян говорит, что получить от страховой компании денежную компенсацию за такие повреждения можно только в случае, если авто застраховано по программе КАСКО.
Тем, у кого в полисе значится только ОСАГО, рассчитывать не на что.
Однако, есть возможность получить денежные средства на ремонт авто от местной администрации, если автовладелец сможет в суде доказать, что его не оповестили должным образом о надвигающейся стихии.
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