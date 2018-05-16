В Москве обнаружили необычный лимузин ЗИЛ Rolls-Royce

В частности, лимузин имеет «зиловский» шилдик, а также фары и радиаторную решётку от ЗИЛ-41047. Также, судя по фото, которые очевидцы сделали. Когда машину перевозили на эвакуаторе по московским улицам, лимузин получил отличные от RR ручки дверей, колесные диски и поворотники.

Судя по госномеру, лимузин зарегистрирован в 2015 году как «ЗИЛ-НАМИ. Самодельное транспортное средство». Исходя из техданных, на ней стоит такой же 6,6-литровый 571-сильный двигатель, как и на RR Ghost. Испытание необычный автомобиль прошел на базе НАМИ.

Журналисты и пользователи соцсетей уже предположили, что автомобиль мог быть создан в ходе работы над проектом «Кортеж» как один из предсерийных образцов.