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В Севастополе задевший велосипедиста водитель напал на байкера
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В Севастополе задевший велосипедиста водитель напал на байкера 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Севастополе автомобиль Volvo задел на пешеходном переходе спешившегося велосипедиста, после чего полез в драку с мотоциклистом, с инцидентом никак не связанным. Об этом сообщает канал «360».
На залитом на YouTube ролике можно увидеть, что водитель Volvo, не сбавляя скорость перед переходом, резко поворачивает влево и врезается в велосипед, хозяину которого, тем не менее, удается удержаться на ногах.
Через несколько секунд из автомобиля выходит мужчина и бросается на мотоциклиста, видимо, перепутав его с велосипедистом. Чем закончился инцидент, неизвестно.
В комментариях к ролику пользователи критикуют водителя Volvo, некоторые призывают отобрать у него права.
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