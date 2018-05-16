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Самые успешные марки уральского авторынка
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Самые успешные марки уральского авторынка 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Самые успешные марки уральского авторынка Из исследования «Автостат Инфо» известно, что в первом квартале этого года в Уральском федеральном округе было продано 30 479 новых легковых машин. Местный авторынок вырос на 30,3% к результату продаж, зафиксированному за тот же период 2017 года, — 23 390 авто.
Лидером продаж на рынке Уральского региона остается LADA. Местные дилеры реализовали в первом квартале 6479 автомобилей отечественной марки, на 47% больше, чем годом ранее. В то же время покупатели приобрели здесь 4363 легковушки марки KIA, — спрос на такие машины вырос на 28,5% за год. Дилеры Hyundai в регионе продали 3284 автомобиля с января по март (+20%), а дилеры Renault — 2898 машин (+15%). В топ-5 самых успешных марок на авторынке Уральского ФО, по версии «Автостат Инфо», входит также и Toyota — 2246 ед. авто (+21%).
Покупатели на Урале другим моделям предпочитают чаще всего KIA Rio. За три месяца этого года на местном рынке эта модель разошлась в количестве 2265 ед. (+13% к прошлому году). На второе место с ростом на 80% в тот же период вышла модель LADA Vesta (продано всего 2024 таких авто). Третье место здесь удержала LADA Granta: 1658 ед. (+33%). Четвертую и пятую строчки рейтинга продаж заняли Hyundai Creta (1607 авто, +59%) и Volkswagen Polo (968 ед., +45%).
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