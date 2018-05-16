Самые успешные марки уральского авторынка

Самые успешные марки уральского авторынка Из исследования «Автостат Инфо» известно, что в первом квартале этого года в Уральском федеральном округе было продано 30 479 новых легковых машин. Местный авторынок вырос на 30,3% к результату продаж, зафиксированному за тот же период 2017 года, — 23 390 авто.