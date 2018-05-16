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Господдержка автопрома завершается
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Господдержка автопрома завершается 

CarClub 38 минут назад
Фото: CarClub
Программы поддержки авторынка «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно было получить скидку на новую машину в размере 10%, сегодня работают только на Дальнем Востоке. В остальных регионах банки и автодилеры перестали принимать на них заявки. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания и ряда осведомленных источников, выделенные из бюджета деньги практически закончились. По состоянию на конец апреля было потрачено семь миллиардов рублей из 7,5 миллиарда. Всего за четыре месяца две эти программы помогли продать 85,9 тысячи новых автомобилей при целевом показателе в 80,6 тысячи. Для жителей Дальнего Востока действуют особые условия: скидка в 25% на покупку машины отечественного производства.
Будут ли продлены акции «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», пока неизвестно. Эксперты полагают, что темпы роста рынка с их отменой несколько замедлятся, но в нынешней ситуации спрос способен увеличиваться и без господдержки. Напомним, что за четыре месяца текущего года российский авторынок показал рост на 20,5%: реализовано более 545 тысяч машин.
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