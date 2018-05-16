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«Синие ведерки»: Знак «Шипы» отменяют современные автомобили
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«Синие ведерки»: Знак «Шипы» отменяют современные автомобили 

Национальная Служба Новостей 27 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МВД хочет снять с водителей обязанность клеить опознавательный знак «Шипы». Об этом говорится в тексте документа, который разместили на портале проектов нормативных актов. Такая инициатива объясняется тем, что опознавательный знак теряет свою актуальность. Водители, не смотря на наличие знака, не могут определить точно, как будет двигаться автомобиль, движущийся перед ним.
Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки» сообщил в эфире НСН, зачем МВД потребовалось вводить опознавательный знак «Шипы»:
«Давайте все-таки вспомним, зачем МВД потребовалось вводить знак «Шипы». Необходимость появилась из-за довольно большого количества аварийных ситуаций, которые создавали водители, не использовавшие шипованную резину. Раньше большинство передвигалось на автомобилях без ABS или, допустим, на всесезонной резине. Также были автомобили на шипованной резине. Различие в тормозном пути у этих автомобилей очень серьезное — в десятки метров. Поэтому МВД потребовалось ввести знак «Шипы», чтобы водители, у которых всесезонная резина и старенькие автомобили типа ВАЗ классики, могли принять решение о выборе дистанции», — заявил Петр Шкуматов.
По словам эксперта, сейчас опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность:
«Сейчас у нас большая часть автопарка — современные автомобили. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Поэтому знак начинает терять свою актуальность. И владельцам автомобилей ВАЗ-2106, 2107 и «Волга» в любом случае надо держать дистанцию. Поскольку их тормозной путь априори больше, чем у самой дешевой иномарки. Например, «Opel» или «Logan». Поэтому сейчас становится смешно смотреть на машины, у которых наклеен этот знак. И понимать, что толку от этого знака нет никакого. Кроме как оберега от штрафа», — отметил Петр Шкуматов.
Напоминаем, что автомобилистов уже год штрафую на 500 рублей за езду на шипованных покрышках без наклейки «Шипы». Такие поправки вступили в силу 4 апреля 2017 года. Также в МВД уточняли, что штраф или предупреждение выписывается по желанию инспектора ГИБДД.
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