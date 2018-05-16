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Движение на трассе М-7 в Удмуртии перекрыто из-за пожара на артиллерийском складе
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Движение на трассе М-7 в Удмуртии перекрыто из-за пожара на артиллерийском складе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Росавтодор приостановил движение автомобилей на участке с 137 по 141 км автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа возле п. Пугачево в Удмуртии.
Перекрытие связано с чрезвычайной ситуацией на объекте Министерства обороны в Удмуртии, уточнили в Росавтодоре.
2 июня 2011 года в Удмуртии на складе вблизи Пугачево уже был пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Погибли три человека, пострадали порядка 100 и была проведена эвакуация более 28 тыс. человек,
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