Движение на трассе М-7 в Удмуртии перекрыто из-за пожара на артиллерийском складе

Росавтодор приостановил движение автомобилей на участке с 137 по 141 км автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа возле п. Пугачево в Удмуртии.

Перекрытие связано с чрезвычайной ситуацией на объекте Министерства обороны в Удмуртии, уточнили в Росавтодоре.

2 июня 2011 года в Удмуртии на складе вблизи Пугачево уже был пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Погибли три человека, пострадали порядка 100 и была проведена эвакуация более 28 тыс. человек,