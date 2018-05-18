Автомобиль столкнулся с автобусом под Калининградом

Автомобиль столкнулся с автобусом 17 мая в Приморье Калининградской области. Об этом сообщило Сообщество автомобилистов Калининграда и области в социальной сети «Вконтакте».

Водитель машины столкнулся с пассажирским автобусом в поселке Приморье. О точном месте ДТП не уточняется. Некоторые пользователи социальной сети узнали на видео поворот на поселок Донское Светлогорского района.

Как видно из видеоматериала, на улице идет дождь. Погода могла послужить причиной аварии. Пользователи предположили, что машину занесло на мокрой от осадков дороге, и водитель потерял управление.

В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

О состоянии участников происшествия не сообщается.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии с участием внедорожника и кроссовера в Волховском районе Ленобласти. Столкновение произошло из-за съезда одного из автомобилей на встречную полосу.