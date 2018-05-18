Ещё
Автомобиль столкнулся с автобусом под Калининградом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль столкнулся с автобусом под Калининградом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Автомобиль столкнулся с автобусом 17 мая в Приморье Калининградской области. Об этом сообщило Сообщество автомобилистов Калининграда и области в социальной сети «Вконтакте».
Водитель машины столкнулся с пассажирским автобусом в поселке Приморье. О точном месте ДТП не уточняется. Некоторые пользователи социальной сети узнали на видео поворот на поселок Донское Светлогорского района.
Как видно из видеоматериала, на улице идет дождь. Погода могла послужить причиной аварии. Пользователи предположили, что машину занесло на мокрой от осадков дороге, и водитель потерял управление.
В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения передней части.
О состоянии участников происшествия не сообщается.
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии с участием внедорожника и кроссовера в Волховском районе Ленобласти. Столкновение произошло из-за съезда одного из автомобилей на встречную полосу.
360tv.ru: последние новости
Свидетели рассказали подробности смертельного ДТП на северо-западе Москвы Неизвестный угнал грузовик Coca‐Cola в Санкт‐Петербурге Названы 10 самых популярных марок праворульных автомобилей в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту617
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен175
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту167
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС8
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение