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Видео: пикап едет по отбойнику на шоссе и сбивает столбы
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Видео: пикап едет по отбойнику на шоссе и сбивает столбы 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Водитель пикапа Ford не справился с управлением и наехал на бетонный отбойник, разделяющий шоссе, проходящее через американский город Милуоки, штат Висконсин. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции задержали автовладельца за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал CBS New York.
На размещенном в сети YouTube ролике видно, как красный пикап едет по отбойнику и сбивает две мачты освещения. Одна из них падает на двигающийся в противоположном направлении автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента повреждения получили несколько машин, но никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Зимой на американском шоссе номер 44, неподалеку от города Маршфилд произошла авария, в которой пострадало более 60 автомобилей. Последствия крупного ДТП сняли с дрона и выложили в Сеть участники добровольной пожарной бригады Конуэйя.
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