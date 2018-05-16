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В Челябинске «Тойота» столкнулась с «ВАЗом», пострадали двое
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В Челябинске «Тойота» столкнулась с «ВАЗом», пострадали двое 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, в дневное время по улице Героев Танкограда, 60-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Премио» при развороте совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ваз 21093» под управлением 47-летнего водителя, после чего автомобиль Тойота совершил опрокидывание.
«В результате ДТП водитель и пассажирка 1981 года рождения ВАЗ получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Челябинской области.
По статистике ГИБДД в Челябинской области за апрель месяц произошло 253 ДТП при столкновении транспортных средств, в которых 26 человек погибло, 317 получили травмы различной степени тяжести.
Фото УГИБДД УМВД России по Челябинской области.
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