В Челябинске «Тойота» столкнулась с «ВАЗом», пострадали двое

Вчера, в дневное время по улице Героев Танкограда, 60-летний водитель, управляя автомобилем « Тойота Премио» при развороте совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем « Ваз 21093» под управлением 47-летнего водителя, после чего автомобиль Тойота совершил опрокидывание.

«В результате ДТП водитель и пассажирка 1981 года рождения ВАЗ получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Челябинской области.

По статистике ГИБДД в Челябинской области за апрель месяц произошло 253 ДТП при столкновении транспортных средств, в которых 26 человек погибло, 317 получили травмы различной степени тяжести.

Фото УГИБДД УМВД России по Челябинской области.