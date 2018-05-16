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В столичном ГАИ сообщили об ежедневной проверке тонировки на автомобилях
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В столичном ГАИ сообщили об ежедневной проверке тонировки на автомобилях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники московской Госавтоинспекции ежедневно проверяют уровень тонировки стекол автомобилей в столице, сообщила пресс-служба ведомства.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ДПС ГИБДД города Москвы ежедневно проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, уровень тонировки стекол которых превышен", — говорится в сообщении.
Как отмечается, с начала года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 41 тысячи автомобилей с превышением норм тонировки стекол. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
Сообщается, что Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.
"Затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается. Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации. Особенно высок риск в ночное время, где отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах", — добавили в пресс-службе ведомства.
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