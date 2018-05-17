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В Краснодаре трехлетнего мальчика во дворе высотки сбил Volkswagen
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В Краснодаре трехлетнего мальчика во дворе высотки сбил Volkswagen 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Ребенка отвезли в больницу
В Краснодаре трехлетнего мальчика во дворе высотки сбил Volkswagen.
ДТП случилось 16 мая в 17:50 во дворе многоэтажного дома № 15 на проспекте Знаменского.
По имеющимся данным, трехлетний мальчик во время прогулки с отцом выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В этот момент там как раз проезжал Volkswagen, за рулем которого сидел 47-летинй мужчина. Автомобиль сбил ребенка.
В результате аварии мальчик с переломом голеностопа доставлен в больницу, сообщили в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Обстоятельства аварии уточняются.
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