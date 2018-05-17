В Краснодаре трехлетнего мальчика во дворе высотки сбил Volkswagen

Ребенка отвезли в больницу

В Краснодаре трехлетнего мальчика во дворе высотки сбил Volkswagen

ДТП случилось 16 мая в 17:50 во дворе многоэтажного дома № 15 на проспекте Знаменского.

По имеющимся данным, трехлетний мальчик во время прогулки с отцом выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В этот момент там как раз проезжал Volkswagen, за рулем которого сидел 47-летинй мужчина. Автомобиль сбил ребенка.

В результате аварии мальчик с переломом голеностопа доставлен в больницу, сообщили в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Обстоятельства аварии уточняются.