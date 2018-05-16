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На Дружбы водитель иномарки пострадал в ДТП, которое сам и устроил
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На Дружбы водитель иномарки пострадал в ДТП, которое сам и устроил 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В 16 часов в эту среду, 16 мая, на улице Дружбы столкнулись Chevrolet и Hyundai. Помощь спасателей, которые выезжали на место ДТП, не потребовалось. Как вышло, что водители иномарок не сумели поделить дорогу, 72.ru рассказали пресс-службе региональной ГИБДД.
— По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai не пропустил второй легковой автомобиль, в результате чего и произошло столкновение. Нарушивший правила проезда водитель получил многочисленные ушибы. Также медики диагностировали у него сотрясение мозга, — уточнила начальник отделения пропаганды областной госавтоинспекции Анжела Борисова.
Столкнулись две иномарки на Дружбы
Это ДТП стало уже третьим за минувшие сутки. Накануне поздним вечером на Харьковской не удалось разъехаться на пустой дороге владельцам Mitsubishi и «Лады», водитель которой отделался лёгкими ушибами. А буквально несколько часов назад на Демьяна Бедного под колёса SKODA угодили двое детей. На скорой их увезли в ОКБ №2.
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