Проезжавшая на «красный» иномарка протаранила маршрутку в Нижнем Новгороде

Иномарка протаранила маршрутку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД

ДТП произошло 15 мая в 15:45 на улице Советской в Канавинском районе. Мужчина 1994 г.р. (водительский стаж пять лет), проезжая на автомобиле Toyota перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршрут №82, и автомобилем Mitsubishi

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса — женщина 1989 г.р. Она получила ушибы головы и ноги. Медпомощь была оказана пострадавшей на месте происшествия, в госпитализации она не нуждалась.