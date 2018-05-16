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Проезжавшая на «красный» иномарка протаранила маршрутку в Нижнем Новгороде
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Проезжавшая на «красный» иномарка протаранила маршрутку в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Иномарка протаранила маршрутку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
ДТП произошло 15 мая в 15:45 на улице Советской в Канавинском районе. Мужчина 1994 г.р. (водительский стаж пять лет), проезжая на автомобиле Toyota перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршрут №82, и автомобилем Mitsubishi
В результате ДТП пострадал пассажир автобуса — женщина 1989 г.р. Она получила ушибы головы и ноги. Медпомощь была оказана пострадавшей на месте происшествия, в госпитализации она не нуждалась.
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