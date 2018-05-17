Объем продаж новых легковых автомобилей в кузове «универсал» в январе-марте 2018 г. увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 26,5 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. в нашей стране было реализовано 26,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период годичной давности. Отметим, что здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее востребованным универсалом в России является Lada Largus, продажи которой за отчетный период составили 9 тыс. 249 автомобилей. Следующие две позиции в рейтинге также занимает продукция АвтоВАЗ: на втором месте располагается Lada Vesta SW — с учетом версии SW Cross эту модель приобрел 8 тыс. 401 россиянин. Замыкает же тройку лидеров универсал Lada Kalina (3 тыс. 559 машин). Наиболее популярной иномаркой в этом сегменте оказывается универсал Kia Ceed SW, который по итогам января-марта 2018 г. разошелся тиражом в 2 тыс. 746 экземпляров. На пятой строчке рейтинга — Ford Focus (1 тыс. 151 автомобилей).
Кроме них, в топ-10 наиболее продаваемых универсалов в России также входят: Renault Dokker (392 машины), Subaru Outback (306 автомобилей), Skoda Octavia Combi (126 экземпляров), Citroen Berlingo Multispace (104 машины) и Volkswagen Passat Variant (104 автомобиля). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. на долю универсалов пришлось 7,2% российского рынка новых легковых автомобилей. При этом год назад данный показатель составлял всего 4%.