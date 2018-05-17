Продажи новых машин в кузове «универсал» в РФ выросли в январе-марте в 2,2 раза — до 26,5 тыс. единиц

Объем продаж новых легковых автомобилей в кузове «универсал» в январе-марте 2018 г. увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 26,5 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. в нашей стране было реализовано 26,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период годичной давности. Отметим, что здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова», — говорится в сообщении.