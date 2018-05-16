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Иномарки разбросало по дороге после жесткого ДТП на Кукковке (видео)
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Иномарки разбросало по дороге после жесткого ДТП на Кукковке (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В утреннем столкновении пострадал водитель автомобиля «Фольксваген». Авария с участием двух автомобилей «Фольксваген Гольф» произошла 16 мая в 9:25 на пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения «Ситилинк» и «Сампо.ру».
Легковушки двигались по Ровио в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один из участников совершал разворот (левый поворот). А другой автомобиль двигался прямо.
От удара иномарки разбросало по проезжей части. Один из автомобилей развернуло на 180 градусов, другой отбросило на полосу встречного движения и угол перекрестка, после чего он врезался в столб. Транспортные средства получили механические повреждения. В аварии пострадал водитель машины, двигавшейся прямо. Ему было назначено лечение. По материалам: ptzgovorit.ru
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