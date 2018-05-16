Иномарки разбросало по дороге после жесткого ДТП на Кукковке (видео)

В утреннем столкновении пострадал водитель автомобиля « Фольксваген ». Авария с участием двух автомобилей «Фольксваген Гольф» произошла 16 мая в 9:25 на пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения «Ситилинк» и «Сампо.ру».

Легковушки двигались по Ровио в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один из участников совершал разворот (левый поворот). А другой автомобиль двигался прямо.