20-летний беломорчанин угнал внедорожник, хозяин которого забыл ключи 

Владелец автомобиля, вернувшись с рыбалки, не обнаружил машины возле дома.
Житель Беломорска сообщил в полицию о пропаже отечественного внедорожника. По словам владельца, перед отъездом на рыбалку он оставил машину рядом с домом, на следующий день на месте ее уже не обнаружил. Оказалось, что мужчина в спешке оставил ключи в замке зажигания, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Полицейские установили, что ночью на одной из улиц город наряд ДПС остановил угнанный автомобиль. За рулем находился 20-летний местный житель без прав. По словам подозреваемого, за руль чужой машины он сел потому, что увидел ключи, оставленные в салоне автомобиля, а двери не были заперты. Молодого человека привлекли к административной ответственности и аресту на 10 суток. Вдобавок он стал фигурантом уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru