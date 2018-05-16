Ещё
Два пассажира автобуса получили ушибы в результате ДТП с автомобилем на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два пассажира автобуса получили ушибы в результате ДТП с автомобилем на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
В столичном районе Марьино водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом, два пассажира которого в результате столкновения получили ушибы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и ул. Маршала Голованова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы», — пояснили в пресс-службе.
В Мосгортрансе отметили, что все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта на указанном участке осуществляется без задержек.
Агентство «Москва»: последние новости
СК начал проверку по факту гибели 15-летнего зацепера на крыше электрички Москва-Малоярославец ДТП с участием двух автомобилей на Минском шоссе произошло в результате столкновения с лосем Семилетний ребенок попал в больницу после наезда велосипедиста на западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту520
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД171
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто33
МВД сообщило о лихачах на Крымском мосту31
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение