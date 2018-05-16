Два пассажира автобуса получили ушибы в результате ДТП с автомобилем на юго-востоке Москвы

В столичном районе Марьино водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом, два пассажира которого в результате столкновения получили ушибы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и ул. Маршала Голованова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы», — пояснили в пресс-службе.