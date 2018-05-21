Первые впечатления прокатившихся по Москве на электросамокатах

Городской сервис проката «Делисамокат» заработал в пятницу, 11 мая. Это первая такая система в России, подобные проекты есть только в немногих городах США, Германии и в Сингапуре.

Аренда действует по примеру каршеринга «Делимобиль». У сервиса в Москве более полутора тысяч электросамокатов, 12 стационарных пунктов аренды в центре и 13 переносных станций за пределами Третьего транспортного кольца. Взять самокат можно, заведя аккаунт в приложении, которое скачивается в Google Play или AppStore.

Пользоваться сервисом разрешено только взрослым. Нужно вписывать в строку регистрации фамилию, имя и отчество, потом приложить скан или фото паспорта и селфи с документом. Затем приходит SMS с уведомлением, что аккаунт зарегистрован. Москвич Вадим Атаулин протестировал систему в субботу на Пятницкой улице. Сервис проката ему понравился, и он планирует пользоваться им и дальше:

— Узнал о том, что на данной станции находятся порядка 12 самокатов, и выдача происходит в ручном режиме. Представитель специально обучает человека, который сканирует QR-код приложением, это приложение показывает, какой нужно выдать самокат. При мне было несколько сложностей, связанных с тем, что данные самокаты не всегда корректно работают, у них не всегда работает электромотор или не работает лампа освещения. Мне повезло, я с первого раза взял самокат, но были сложности с тем, что приложение вылетало и у того, кто выдает самокат. Сначала, когда я поднес QR-код, он мне показал «выдать самокат», потом приложение просто зависло, пришлось перезагрузить его, и он долго не мог выдать самокат. Прокатчик рассказывал о том, что не всегда в приложении указывается тот самокат, который есть на полке выдачи.

— Самокат можно и нужно сдать только в то место, где ты его взял?

— Сдать можно на любую точку, как с велобайками. Касательно поездки, едешь плавно, никаких действий не совершаешь, очень здорово, с одной стороны. За один час на данном самокате можно уехать довольно далеко. Я покатался, замерил среднюю скорость, она составляет порядка 15 километров в час. Что касается самих самокатов, то они немножко жидковаты на покрытии. По велодорожкам, по плитке они очень хорошо идут, колеса большие. Основной момент заключается в том, что ты где-то достигаешь крейсерской скорости — порядка 15 километров в час — и это очень быстро, чтобы ехать по тротуару.

У блогера Ильи Варламова и его приятеля Максима менее удачный опыт пользования сервисом. Сам Варламов заинтересовался электросамокатами, потому что узнал, что в городе запускаются сразу две подобные службы проката — «Делисамокат» и YouDrive. Варламов скачал приложение «Делисамокат», но оперативно зарегистрироваться в системе ему не удалось. Поэтому он решил сделать видеообзор нового транспорта вместе с друзьями, у которых получилось залогиниться. рассказывает Илья Варламовю

Илья Варламов блогер «Все уже отсняли, дело было к вечеру, и последнее, что мы собирались снять, как самокаты надо сдавать на станцию. Пока очень странно сервис работает, то есть он не автоматический, как каршеринг или как велопрокат в Москве, он работает исключительно в ручном режиме: на всех станциях стоят люди, которые вручную тебе эти самокаты выдают, потом вручную у тебя их забирают. Приехали на станцию, там стоял какой-то промоутер. Попытались ему самокат сдать. Для начала предупредили, что мы снимем. Он начал очень возмущаться, почему-то нервничать, на что мы ему сказали, что его беспокойства принимаются, но мы в общественном месте, снимать тут не запрещено, и продолжили дальше делать обзор, после чего он совершенно агрессивно начинает всех оттуда выгонять. Мы в свою очередь звоним в службу поддержки, которая тоже очень удивляется такому поведению, промоутер еще куда-то звонит. Проходит несколько минут, и становится понятно, что этот промоутер звонил, видимо, в службу безопасности компании. Подлетают несколько человек, один из которых, сотрудник „Делимобиля“, советник президента компании, позже выяснилось, что это Вячеслав,. Он начинает в довольно грубой форме хватать Максима, который самокат и брал, называя свои действия „гражданским задержанием“, угрожая, что сейчас приедет служба безопасности, что она сейчас со всеми разберется, что сейчас и полицию вызовут. Мы старались конфликт дальше не эскалировать, было понятно, что ребята, по-моему, этого и ждали, чтобы драку провоцировали или еще что-то. Сами вызвали полицию. Вот этот Вячеслав, сотрудник „Делимобиля“, который напал, узнал меня сразу, и он был полностью уверен, что это провокация со стороны конкурентов, со стороны YouDrive, который одновременно с „Делимобилем“ тоже запустил свой сервис этих самокатов, и он был уверен, что нам заплатили, подарили эти самокаты, что мы эту провокацию осуществляем. В чем именно провокация, он так и не сказал. Все его обвинения сводились к тому, что мы берем самокаты и снимаем. Угрожал, что нам отключат аккаунты в „Делимобиле“.

В официальном аккаунте „Делисамокат“ в Twitter на момент публикации материала не было какого-либо заявления по поводу инцидента. Зато опубликованы скриншоты из переписки якобы с участием участников конфликта с подписью „Да ладно вам, мы там уже помирились все“.