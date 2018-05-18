Стоимость пользования электросамокатом в столичных городских пунктах проката составит 100 руб. в час

Стоимость одного часа использования электросамоката в открывшихся 18 мая в Москве городских пунктах проката составит 100 руб. Об этом журналистам сообщил президент компании «Делимобиль», оператор проката электросамокатов в столице, Винченцо Трани.

«Один час — 100 руб., целый день — 450 руб. Неделя около 1-1,5 тыс. руб», — уточнил В. Трани.

Он отметил, что максимальная скорость электросамоката составляет 20 км/ч, а для людей, которые предпочитают менее быстрое движение, предусмотрен режим в 10 км/ч. Зарядки хватает на 15-20 км поездки. Москвичи, которые воспользуются тарифом на сутки, смогут заряжать электросамокат дома — для этого предусмотрено зарядное устройство.