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Стоимость пользования электросамокатом в столичных городских пунктах проката составит 100 руб. в час
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Стоимость пользования электросамокатом в столичных городских пунктах проката составит 100 руб. в час 

Агентство «Москва» 18 мая 2018
Фото: Москва центр
Стоимость одного часа использования электросамоката в открывшихся 18 мая в Москве городских пунктах проката составит 100 руб. Об этом журналистам сообщил президент компании «Делимобиль», оператор проката электросамокатов в столице, Винченцо Трани.
«Один час — 100 руб., целый день — 450 руб. Неделя около 1-1,5 тыс. руб», — уточнил В. Трани.
Он отметил, что максимальная скорость электросамоката составляет 20 км/ч, а для людей, которые предпочитают менее быстрое движение, предусмотрен режим в 10 км/ч. Зарядки хватает на 15-20 км поездки. Москвичи, которые воспользуются тарифом на сутки, смогут заряжать электросамокат дома — для этого предусмотрено зарядное устройство.
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