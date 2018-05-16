Автомобили каршеринга не планируют пускать на «выделенки» в Москве

Автомобили каршеринг-сервисов не допустят на выделенные полосы для общественного транспорта в Москве, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«Многие спрашивают про допуск автомобилей каршеринга на выделенные полосы в городе. Считаю, там должны ездить профессиональные водители», — сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Москва FМ» в среду.

Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв» и Carenda.