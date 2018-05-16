Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на юго‑востоке Москвы

На юго-востоке Москвы водитель автомобиля при совершении поворота не уступил дорогу автобусу и совершил столкновение с ним, пострадали два пассажира автобуса, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса № 749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы