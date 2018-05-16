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Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на юго‑востоке Москвы
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Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 25 минут назад
На юго-востоке Москвы водитель автомобиля при совершении поворота не уступил дорогу автобусу и совершил столкновение с ним, пострадали два пассажира автобуса, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».
«Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса № 749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта на этом участке осуществляется без задержек, подчеркнул собеседник агентства.
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